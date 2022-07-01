В «Смене» открылась экспозиция шведских сказок «Хвала детской книге»

Сегодня в Центре современной культуры «Смена» открылась выставка «Хвала детской книге». Посетители экспозиции смогут познакомится с уникальным стилем и характером шведской детской литературы: иллюстрациями, персонажами и их историями.

По-настоящему окунуться в мир шведских сказок помогут костюмы героев, созданные специально для экспозиции стокгольмской художницей Пией Сандстрем. Главные на выставке — пять персонажей: самая сильная девочка Пеппи Длинныйчулок, малыш Макс, осторожная Гиттан, цыганская девочка Катици и искатель приключений Аксель Оберг.

Параллельно с экспозицией в «Смене» пройдет серия художественных воркшопов для детей 5-8 лет с художницей и иллюстратором детских книг Гузель Гариповой. На занятиях дети научатся рисовать и мастерить поделки, вдохновленные шедеврами шведской детской литературой.

Помимо этого, историк и эксперт по культурной и исторической памяти Энже Дусаева проведет две экскурсии для всей семьи о детстве татар на рубеже XIX-XX веков. Посетители экскурсии узнают, как и во что играли татарские дети, какие сказки им читали, почему они бегали на Сенной базар и что им там покупали родители. Участники прогуляются по нетуристическому маршруту Казани и зайдут в музей Каюма Насыри, где познакомятся с творчеством автора, заложившего основы детской татарской литературы.

Выставка «Хвала детской книге» открыта с 1 июля каждый день с 12.00 до 20.00. Найти ее можно будет в лектории на втором этаже. Вход свободный.