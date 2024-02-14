В «Смене» откроется выставка 20 современных художников Нижнего Новгорода

В Центре современной культуры «Смена» 23 февраля откроется выставка 20 современных художников Нижнего Новгорода, работы которых объединены названием «Хроника цветущих событий».

Свои творения представят Иван Белов, Ваца, Лев Кайс, Лена Лисица, Никита Мера, Антон Мороков, Никита Н., Андрей Оленев, Даня Пирогов, Никита Пирумов, Синий Карандаш, Алексей Старков, Команда «ТОЙ», Артём Филатов, Яков Хорев, Владимир Чернышёв, Вера Ширдина, Никита Этогде, Команда Bomse, Команда Lovemarket.

Фото: ЦСК «Смена»

Название выставке дала работа художника Синий Карандаш. Этот уличный аноним размещает в пространстве города лаконичные и остроумные надписи. Street-art стал визитной карточкой Нижнего Новгорода в 2010-х годах, на выставке он будет представлен в фотодокументациях новых проектов лидеров художественного процесса Никиты Н, команды Bomse, команды «ТОЙ» и молодого поколения художников – Льва Кайса, Никиты Меры, Никиты Этогде, Веры Ширдиной, команды Lovemarket. Кроме того выставку дополнят книги, зины (любительские малотиражные издания) и журналы, изданные соавторами выставки.

«В этот раз к нам приедет большая выставка, поэтому ее часть расположится не только в основном выставочном зале, но и займет пространство “Смена Галерея”, которая была создана к 10-летию “Смены” в декабре прошлого года в части нашего лектория», – отметила в беседе с корреспондентом «Татар-информа» PR-менеджер Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

Фото: ЦСК «Смена»

«Хроника цветущих событий», поясняют организаторы, — проект-путеводитель о разных гранях художественной жизни Нижнего Новгорода. Впервые выставка была показана в Москве в галерее «Триумф». Выставка — часть ее большого проекта «Системная сборка», который знакомит жителей городов России с современными художниками из других регионов.

Первой в «Системной сборке» стала выставка «Улица с односторонним движением», которая при участии «Смены» собрала работы современных казанских художников. Эту выставку галерея «Триумф» представила летом 2023 года, а предстоящей весной она будет показана в Нижнем Новгороде.

Фото: ЦСК «Смена»

«После премьеры в Москве, как задумано, выставки цикла отправляются на гастроли в другие города. Тем самым проект запускает процесс обмена и знакомства с художественной сценой разных территорий внутри страны. В Казани люди уже знакомы с локальными художниками, в том числе и через наши выставки в „Смене“. Через проект „Системная сборка“ мы обменяемся выставками, в данном случае с Нижним Новгородом, чтобы познакомить местных жителей с представителями арт-сцены других городов России», — пояснила Ставниченко.

Выставка «Хроника цветущих событий» будет работать в «Смене» до 12 мая.