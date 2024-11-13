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Культура 13 ноября 2024 17:34

В «Смене» откроется сборная выставка, навеянная атмосферой и мифологией Казани

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В Центре современной культуры «Смена» 21 ноября откроется сборная выставка «Контурные карты». Свои работы на ней представят 14 современных художников, в том числе из Сибири и с Урала. С мая по ноябрь они в группах исследовали различные городские аспекты Казани, вдохновляясь ими на создание тематических произведений.

«„Контурные карты” метафора. Это, можно сказать, как карта Казани, которую дополнили художники своими исследованиями во время резиденции. Они предложат дополнить эту карту и посетителям выставки, так как часть объектов на ней будут интерактивными», рассказала «Татар-информу» PR-менеджер Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

Художественная резиденция «Смена Х Сфера» была организована Центром современной культуры «Смена» и Фондом поддержки современного искусства «СФЕРА». Проект инициирует взаимодействие казанских художников с коллегами из других городов, обмен опытом. Резидентами инициативы стали пять приглашенных художников, под чьим наставничеством остальные исследовали пространство Казани.

«Резидентов отбирали кураторы выставки, а уже они в Казани знакомились с местным арт-сообществом и объединялись для создания совместных проектов. На выставке будет много разных объектов. Среди них и созданные художниками-резидентами, и совместные проекты с казанскими художниками и музыкантами», пояснила Ставниченко.

Николай Мамонтов родом из Омска. Вместе с Дарьей Родченко, Надеждой Риговой и Таней Бронниковой он исследовал городские водоемы и прилегающие территории. Из найденных предметов художники создали скульптуры, а также сделали их объектами фотографий и живописных работ.

Художник Илья Борзунов приезжал в Казань из Самары. Он организовал воркшоп по печати на 3D-принтере. В его группе объекты создавали Махмуд Абзалов, Надежда Ригова, Дарья Родченко и dimanachos.

Анна Таганцева из Москвы написала серию живописных полотен, вдохновленных свойствами светомузыкальных приборов из архива фонда «Галеев-Прометей». Зульфия Илькаева из Набережных Челнов работала с образом Черного леса из татарской мифологии. Вместе с Татьяной Приставаловой, Русланом Кувшином и Миляушой Гафуровой она собрала зин с фотографиями по ассоциациям к этому понятию.

Мария Плаксина и Егор Ефремов представляют коллектив Хо Гуй из Екатеринбурга. С Надеждой Риговой и Аароном Сильвестром, Русланом Кувшином (группа BWb1) из большого количества предметов они собрали сложную инсталляцию по ассоциациям с татарской мифологией и музыкальными инструментами.

Выставка «Контурные карты» в «Смене» будет работать до 2 февраля.

#открытие выставки #центр современной культуры смена #современное искусство #художники
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