В «Смене» откроется сборная выставка, навеянная атмосферой и мифологией Казани

В Центре современной культуры «Смена» 21 ноября откроется сборная выставка «Контурные карты». Свои работы на ней представят 14 современных художников, в том числе из Сибири и с Урала. С мая по ноябрь они в группах исследовали различные городские аспекты Казани, вдохновляясь ими на создание тематических произведений.

«„Контурные карты” — метафора. Это, можно сказать, как карта Казани, которую дополнили художники своими исследованиями во время резиденции. Они предложат дополнить эту карту и посетителям выставки, так как часть объектов на ней будут интерактивными», — рассказала «Татар-информу» PR-менеджер Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

Художественная резиденция «Смена Х Сфера» была организована Центром современной культуры «Смена» и Фондом поддержки современного искусства «СФЕРА». Проект инициирует взаимодействие казанских художников с коллегами из других городов, обмен опытом. Резидентами инициативы стали пять приглашенных художников, под чьим наставничеством остальные исследовали пространство Казани.

«Резидентов отбирали кураторы выставки, а уже они в Казани знакомились с местным арт-сообществом и объединялись для создания совместных проектов. На выставке будет много разных объектов. Среди них и созданные художниками-резидентами, и совместные проекты с казанскими художниками и музыкантами», — пояснила Ставниченко.

Николай Мамонтов родом из Омска. Вместе с Дарьей Родченко, Надеждой Риговой и Таней Бронниковой он исследовал городские водоемы и прилегающие территории. Из найденных предметов художники создали скульптуры, а также сделали их объектами фотографий и живописных работ.

Художник Илья Борзунов приезжал в Казань из Самары. Он организовал воркшоп по печати на 3D-принтере. В его группе объекты создавали Махмуд Абзалов, Надежда Ригова, Дарья Родченко и dimanachos.

Анна Таганцева из Москвы написала серию живописных полотен, вдохновленных свойствами светомузыкальных приборов из архива фонда «Галеев-Прометей». Зульфия Илькаева из Набережных Челнов работала с образом Черного леса из татарской мифологии. Вместе с Татьяной Приставаловой, Русланом Кувшином и Миляушой Гафуровой она собрала зин с фотографиями по ассоциациям к этому понятию.

Мария Плаксина и Егор Ефремов представляют коллектив Хо Гуй из Екатеринбурга. С Надеждой Риговой и Аароном Сильвестром, Русланом Кувшином (группа BWb1) из большого количества предметов они собрали сложную инсталляцию по ассоциациям с татарской мифологией и музыкальными инструментами.

Выставка «Контурные карты» в «Смене» будет работать до 2 февраля.