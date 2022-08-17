В случае ядерной войны Австралия и Аргентина меньше всего пострадают, считают ученые

В случае гипотетической ядерной мировой войны Австралия и Аргентина лучше остальных стран справятся с ее последствиями. Об этом говорится в журнале Nature Food, передает РИА Новости.

Ученые Ратгерского университета (штат Нью-Джерси) смоделировали теоретический сценарий ядерного конфликта. Согласно ему, атомные бомбы, сброшенные на города и промцентры, вызовут огненные бури, а из-за выбросов частиц горения загрязнится атмосфера. Из-за всего этого изменится климат и сократятся запасы пищи на суше и в океанах.

«В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 млн тонн) сажи потребление зерновых снизится примерно на 90% через три-четыре года после апокалипсиса», — говорится в прогнозах.

На картах видно, что Австралия и Аргентина смогут сохранить оптимальное потребление пищи даже при наибольшем объеме выброса сажи в атмосферу. Также меньшее воздействие испытает Новая Зеландия.

«Но если этот сценарий действительно произойдет, регион, возможно, столкнется с притоком беженцев из Азии и других стран, страдающих от нехватки продовольствия», — говорится в статье.

Ранее ученые Ратгерского университета также выяснили, что в случае ядерной войны между Россией и США могут погибнуть более 5 млрд человек — свыше половины населения планеты.

Президент России Владимир Путин через несколько дней после начала в феврале спецоперации на Украине перевел в режим особой готовности силы стратегического сдерживания, которые включают ядерное оружие. В Кремле в этой связи неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по его применению. Глава государства также высказался против ядерных войн, отметив, что в таких конфликтах не может быть победителя.