news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 14 февраля 2026 21:20

В Словакии заявили о достаточных запасах нефти после остановки поставок по «Дружбе»

Читайте нас в
Телеграм

Словакия располагает достаточными запасами нефти и нефтепродуктов на фоне приостановки поставок российского сырья по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщило Управление государственных резервов республики, заявление которого распространило агентство «TASR», передает «ТАСС».

В ведомстве заявили, что имеющихся резервов достаточно, а при необходимости, с разрешения правительства, может быть высвобожден нужный объем запасов.

В понедельник, 16 февраля, состоится внеочередное заседание Комиссии по вопросам энергетической безопасности Словакии. Участники планируют оценить текущую ситуацию и обсудить дальнейшие шаги по обеспечению страны нефтью. В Братислава, как отмечается в сообщении, внимательно следят за развитием ситуации вокруг трубопровода «Дружба».

В Министерстве экономики Словакии сообщили, что стратегических запасов нефти и нефтепродуктов в стране достаточно примерно на 90 дней. Ведомство рассчитывает, что поставки по «Дружбе», которые были прекращены с начала февраля, возобновятся в ближайшие дни.

Из стран Евросоюза нефть по трубопроводу напрямую получают Словакия и Венгрия. Транзитом через Венгрию сырье поступает в Хорватия, а затем – в Сербия.

#нефть #поставки нефти #словакия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
С улиц Казани за день вывезли 11,6 тыс. тонн снега

С улиц Казани за день вывезли 11,6 тыс. тонн снега

13 февраля 2026
«Это безответственные заявления»: Кудояров ответил историкам о фильме «Черный лес»

«Это безответственные заявления»: Кудояров ответил историкам о фильме «Черный лес»

14 февраля 2026