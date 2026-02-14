В Словакии заявили о достаточных запасах нефти после остановки поставок по «Дружбе»

Словакия располагает достаточными запасами нефти и нефтепродуктов на фоне приостановки поставок российского сырья по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщило Управление государственных резервов республики, заявление которого распространило агентство «TASR», передает «ТАСС».

В ведомстве заявили, что имеющихся резервов достаточно, а при необходимости, с разрешения правительства, может быть высвобожден нужный объем запасов.

В понедельник, 16 февраля, состоится внеочередное заседание Комиссии по вопросам энергетической безопасности Словакии. Участники планируют оценить текущую ситуацию и обсудить дальнейшие шаги по обеспечению страны нефтью. В Братислава, как отмечается в сообщении, внимательно следят за развитием ситуации вокруг трубопровода «Дружба».

В Министерстве экономики Словакии сообщили, что стратегических запасов нефти и нефтепродуктов в стране достаточно примерно на 90 дней. Ведомство рассчитывает, что поставки по «Дружбе», которые были прекращены с начала февраля, возобновятся в ближайшие дни.

Из стран Евросоюза нефть по трубопроводу напрямую получают Словакия и Венгрия. Транзитом через Венгрию сырье поступает в Хорватия, а затем – в Сербия.