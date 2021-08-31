В Словакии завершается вакцинация вторым компонентом «Спутник V»

Минздрав Словакии заявил о том, что 31 августа в стране завершается вакцинация от коронавируса вторым компонентом российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии с ранее принятым решением главы минздрава республики, во вторник, 31 августа, в Словакии завершается вакцинация препаратом „Спутник V“, после этой даты сделать вторые прививки этой вакциной будет невозможно. Первые прививки вакциной „Спутник V“ были завершены 31 июля», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Из-за различных проволочек регистрация на вакцинацию «Спутником V» началась в Словакии лишь 7 июня, когда многие граждане уже успели привиться другими вакцинами.

Регистрация на вакцинацию «Спутником V» в республике завершилась 30 июля, поскольку срок годности закупленной партии вакцины истекает 31 августа.

Представитель Минздрава Словакии Зузана Элиашова 2 июля сообщила, что РФ купила у ведомства 160 тысяч доз неиспользованной вакцины «Спутник V» за ту же цену, за которую продала препараты республике — 9,95 доллара за дозу.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины уже привилось 2,37 млн человек, а вторым — 2,21 млн.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал высокую эффективность и безопасность российских препаратов от коронавирусной инфекции. В эфире прямой линии-2021 глава государства заявил о том, что привился «Спутником V», о чем сообщало ИА «Татар-информ».