Павел Люптак, депутат от Словацкой национальной партии (SNS), стал жертвой физического нападения. Об этом рассказал его коллега по партии Иван Шевчик, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел после того, как Люптак не поддержал резолюцию об осуждении предполагаемого российского удара по детской больнице в Киеве. На заседании парламента он задал вопрос о достоверности информации об атаке, интересуясь источниками данных и личным присутствием инициатора резолюции на месте происшествия.

Из-за нападения была отменена запланированная встреча Люптака с избирателями. Шевчик пообещал предоставить дополнительную информацию о случившемся позже.

Резолюция, предложенная депутатом от оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Беатой Юрик, не набрала достаточного количества голосов для включения в повестку заседания парламента.

Министерство обороны России отрицает обвинения в намеренном ударе по гражданским объектам на Украине. По данным ведомства, повреждения больницы в Киеве были вызваны падением ракеты украинской ПВО.

Представители российской стороны, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и официального представителя МИД Марию Захарову, прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что Россия не атакует гражданские объекты и что попытки использовать трагедию в пропагандистских целях неприемлемы.