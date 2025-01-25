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Происшествия 25 января 2025 11:41

В Словакии на акции протеста против правительства вышли 60 тысяч человек

В Словакии проходят протесты против правительства Роберта Фицо.

Как сообщает ТАСС, все протестующие вышли под лозунгом «Словакия – это Европа». Организатором протестов выступила проукраинская организация «Мир Украине».

На акцию протеста в Братиславе пришли 60 тысяч человек.

Ранее Фицо обвинил оппозиционную партию «Прогрессивная Словакия» в подготовке к государственному перевороту в стране по украинскому сценарию.

Силовые органы республики примут серьезные меры предосторожности для недопущения госпереворота.

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