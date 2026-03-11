В сливочном масле казанского производителя нашли кишечную палочку, партию сняли с продажи
В сливочном масле казанского производителя молочной продукции «Молснаб» нашли кишечную палочку.
Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по РТ, бактерий нашли во время лабораторных исследований. Перед этим в организации провели внеплановую проверку, которая показала, что производственные помещения содержатся с нарушениями, а в документах указано неверное количество продукции.
Партию общим весом 800 кг сняли с продажи, а компанию оштрафовали на 30 000 рублей.