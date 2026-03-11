news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 марта 2026 18:41

В сливочном масле казанского производителя нашли кишечную палочку, партию сняли с продажи

Читайте нас в
Телеграм

В сливочном масле казанского производителя молочной продукции «Молснаб» нашли кишечную палочку.

Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по РТ, бактерий нашли во время лабораторных исследований. Перед этим в организации провели внеплановую проверку, которая показала, что производственные помещения содержатся с нарушениями, а в документах указано неверное количество продукции.

Партию общим весом 800 кг сняли с продажи, а компанию оштрафовали на 30 000 рублей.

#управление роспотребнадзора по рт #кишечная инфекция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

11 марта 2026
Новости партнеров