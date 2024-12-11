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В Татарстане в 2025 году заменят 450 лифтов в 148 домах
В 2025 году в рамках программы капитального ремонта в Татарстане заменят 450 лифтов – вдвое больше, чем в этом году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный инспектор республики Александр Тыгин. Всего лифты заменят в 148 домах.
«В программе этого года у нас было 235 лифтов. На следующий точная цифра – 450, в два раза больше. Самый дорогой вид работ – замена лифта. Более того, у нас сейчас требует гарантированного электроснабжения лифт, две линии подачи. Такого в советских нормах не было, серьезная реконструкция электрического хозяйства дома происходит», – отметил Тыгин.
Он также уточнил, что один лифт в зависимости от его конкретных технических характеристик в среднем стоит от 3,5 до 7 млн рублей.
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