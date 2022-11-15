Первый бондовый склад в Татарстане планируют запустить в апреле 2023 года

В Татарстане с 1 апреля 2023 года может стартовать эксперимент по покупке товаров с использованием бондовых складов, передает пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.

«Создание бондового склада позволит значительно сократить срок доставки товара покупателю, при этом расширятся возможности торговых интернет-площадок, а граждане смогут получать свои покупки быстрее и удобнее», – сказал помощник Президента РТ — уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

По его словам, в Татарстане есть все необходимые условия для реализации эксперимента: высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, развитый рынок интернет-торговли, оптимальное географическое расположение и поддержка республиканских органов власти.

Соответствующее постановление Правительства РФ от 2 ноября 2022 г. №1962 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперимент продлится до 1 апреля 2024 года.

Напомним, в августе 2020 года Президент РТ Рустам Минниханов подписал соглашение с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым о намерении реализовать в республике пилотный проект по созданию первого в России бондового склада с упрощенным таможенным регулированием. Планировалось, что он появится на базе обособленного структурного подразделения АО «Почта России», расположенного в Международном аэропорту «Казань».