В 2025 году в Татарстане капитально отремонтируют 719 домов

В 2025 году в Татарстане планируют капитально отремонтировать 719 многоквартирных домов. На данный момент у 300 зданий уже приняли «дефектовки» – определили, что нужно обновить. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный государственный инспектор республики Александр Тыгин.

Всего на капремонт потратят около 8 млрд рублей, на данный момент точный бюджет еще определяется. Предположительно 1,4 млрд выделит республика, 4,9 млрд – средства собственников, остальное добавят из бюджета муниципальных образований.

Каждый год в Татарстане обновляют около 1 тысячи МКД. Всего за время работы программы – с 2008 года – на эти цели потратили почти 90 млрд рублей, обновлены дома общей площадью 53 млн квадратных метров.

Тыгин призвал жильцов обращаться в инспекцию при любых вопросах и сомнениях, а также активно участвовать в жизни своего дома.

«Мы бы хотели еще, чтобы председатели домов были включены в ГИС ЖКХ. Как только система вас увидит, вы становитесь лицом, обладающим колоссальным объемом полномочий от имени своего дома: сможете выступать в суде, подписывать документы. И если это хороший и активный жилец, капитальный ремонт пойдет совершенно по-другому. И вы будете принимать его с другой долей принципиальности. Ни один инспектор не сравнится по степени мотивации с человеком, который живет в этом доме», – заключил Александр Тыгин.