В следующем году в систему «Умный город» начнут интегрировать все виды беспилотников

Академия наук Татарстана планирует в следующем году внедрить понятие «умного транспорта», к которому будут относиться все виды беспилотных средств передвижения: воздушный, автомобильный, железнодорожный и водный. По словам президента АН республики Рифката Минниханова, все они будут интегрироваться в систему «умный город».

«К "умному транспорту" будут относится все виды средств передвижения: воздушный, автомобильный, железнодорожный и водный. И все они будут интегрироваться в систему "умный город"», – заявил он.

Причинами перехода к понятию «умный транспорт» Минниханов назвал интеграцию всех видов транспорта к новым формам мобильности, снижение нагрузки на инфраструктуру и экологию, повышение безопасности и комфортабельности, интеграцию системы в «умный город», а также стимулирование инноваций, экономического развития и инвестиционной привлекательности.

«Для этого необходимы общие подходы, и на первый план мы выносим совершенствование правовой базы и разделение ответственности между производителями и операторами. Это – самый важный вопрос на сегодняшний день», – подчеркнул президент Академии наук РТ.

Он также поделился, что Академия наук активно принимает участие в развитии беспилотных авиационных систем Татарстана.

«При нашем участии была принята программа развития БАС, которая определяет стратегию всей отрасли. Есть государственная программа научно-технологического развития, в которую включены моменты беспилотников и которая курируется Академией наук. Кроме того, мы взаимодействуем с фондом научно-технологических инициатив», – рассказал Минниханов.