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Транспорт
22 сентября 2022  11:47
Арсений Каримов

В Татарстане появится первая в России тестовая зона для беспилотных автомобилей

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В первом полугодии следующего года на территории ОЭЗ «Алабуга» появится первая в России пилотная зона для интеллектуальных транспортных систем. На сегодняшний день уже начата подготовка маршрута протяженностью 9 километров. Об этом сегодня на Kazan Digital Week сообщил генеральный директор РОСДОРНИИ Александр Бедусенко.

«Задача — развитие технологий беспилотников, их движения, сценариев, режимов взаимодействия. В Татарстане появится первая пилотная зона для отработки этих моментов. Была выбрана территория в ОЭЗ „Алабуга“, потому что там замкнутый дорожный контур, отработанная уличная сеть. Все сценарии можно будет отработать в безопасном режиме», — отметил он.

Участок дороги длиной 9 километров будет оснащен камерами, специальными датчиками и радиолокационным оборудованием. При этом параллельно с беспилотниками по ней будет ездить и местный служебный транспорт.

#Kazan Digital Week #беспилотник
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