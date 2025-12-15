В следующем году в Нижнекамске откроют филиал онкодиспансера

В Нижнекамске при городской Центральной районной больнице планируют открыть структурное подразделение Республиканского клинического онкологического диспансера. Мэр города Радмир Беляев на деловом понедельнике отметил, что это позволит закрыть вопросы по обеспечению лекарствами и проведению базовых процедур для пациентов с онкологическими заболеваниями.

«На встрече с министром здравоохранения Альмиром Абашевым обсудили перспективные проекты и конкретные шаги по совершенствованию помощи онкобольным. Филиал РКОД позволит оперативно обеспечивать лекарствами и проводить необходимые процедуры», – пояснил Беляев.

Главный врач ЦРБ Сергей Мерясев добавил, что структурное подразделение также обеспечит развитие узких специалистов и стационар-замещающих технологий.

Ранее депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин подчеркнул, что создание филиала онкодиспансера стало востребованным решением для жителей и связано с ростом числа пациентов на онкоучете и высокой смертностью от рака. Ожидается, что филиал заработает уже в первом квартале следующего года.