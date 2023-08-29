В следующем году в Казани и Челнах появится интеллектуальная система распознавания ДТП

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани и Набережных Челнах появится подсистема фиксации происшествий на автомобильных дорогах. Об этом «Татар-информу» рассказал заведующий сектором Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Карим Нурмухаметов.

«В будущем году мы планируем внедрить автоматизированную систему управления дорожным движением в казанской и челнинской агламерациях. Также предусмотрено создание подсистемы фиксации ДТП и чрезвычайных ситуаций», – рассказал Нурмухаметов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Система будет фиксировать ДТП и чрезвычайные ситуации, чтобы экстренные службы могли реагировать еще быстрее. Искусственный интеллект в общем потоке машин будет распознавать происшествия и подавать об этом сигнал, уточнил он.