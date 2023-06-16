В 2024 году российских производителей икры могут обязать маркировать свой товар

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С марта 2024 года в России могут ввести обязательную маркировку икры, допустил председатель совета директоров оператора системы маркировки «Честный знак» – Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Об этом сообщает РИА Новости.

«По икре идет эксперимент. Наши ожидания, на что нас ориентируют, – это март 2024 года как старт обязательной маркировки. Наверное, в это будем целиться», – сказал Дубин на полях Петербургского международного экономического форума.

Напомним, по распоряжению правительства, эксперимент по маркировке икры осетровых и лососевых рыб в России проходит с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.

С 2019 года в России действует система маркировки товаров. Сейчас она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них.