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Общество 28 сентября 2026 11:33

Минниханов напомнил о заслугах Шаймиева в ликвидации ветхого жилья в РТ

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Минниханов напомнил о заслугах Шаймиева в ликвидации ветхого жилья в РТ
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большая системная работа по сохранению историко-культурного наследия республики проводится Фондом «Возрождение» во главе с Минтимером Шаймиевым. Об этом сообщил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«В следующем году Первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику республики, Герою Труда Российской Федерации Минтимеру Шариповичу исполняется 90 лет», – отметил он.

Минниханов заметил, что Минтимер Шарипович возглавлял Татарстан в самые сложные годы. Благодаря его мудрости и последовательной, сбалансированной политике в Татарстане сохранился межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие, были осуществлены масштабные социально-экономические программы, некоторые из них до сих пор не имеют аналогов в России. В их числе – ликвидация ветхого жилья, полная газификация, социальная ипотека, сказал Раис РТ.

#ПосланиеМинниханова2026
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