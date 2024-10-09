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В сквере возле КФУ установили памятник Конфуцию
В казанском сквере, посвященном 220-летию КФУ, возле библиотеки им. Лобачевского появился памятник первому китайскому философу Конфуцию. Фигура выполнена из камня и имеет высоту порядка 2,5 метров с учетом постамента.
Философ облачен в национальный костюм, его руки сложены перед собой, а взгляд устремлен на библиотеку. Установили памятник накануне днем, дата его официального открытия пока неизвестна. Сейчас статуя укрыта от дождя и ветра.
По словам краеведа Марка Шишкина, площадка перед библиотекой Лобачевского давно ждала смыслового наполнения. Он напомнил, что с 1924 года эта территория официально являлась частью Ленинского сада, и была посвящена увековечению памяти основателя советского государства. В 1924 году там был установлен самый первый посмертный казанский бюст Ленина, а в 1925 году — интересный памятник Ленину работы скульптора Николая Шильникова. Но все последние десятилетия эта территория представляла собой неухоженные заросли.
«Для смыслового наполнения выбрали тему российско-китайской дружбы и предстоящего казанского саммита БРИКС. В принципе, это логично. Казань уже несколько веков позиционируется как ворота из России в страны Азии. Китайский дипломат Тулишэнь побывал у нас в начале XVIII века, а многие казанские купцы XIX века сделали состояние на чайной торговле с Китаем. Выбор Конфуция, как одного из самых узнаваемых деятелей китайской культуры, тоже понятен», - отметил собеседник «Татар-информа».
Краевед также добавил, у него были некоторые опасения, что памятник Конфуцию нарушит сложившийся архитектурный ансамбль, где дополняют друг друга модернистское здание библиотеки Лобачевского и конструктивистская лестница из Ленинского сада. Однако статуя получилась «компактной и деликатной».
Напомним, при содействии руководства международного Совета по распространению китайского языка КНР 24 апреля 2007 года в Посольстве Китая в РФ было подписано Соглашение об открытии на базе КФУ Института Конфуция. Его главная цель – укрепление сотрудничества в области образования между Китаем и Россией.
Казанский федеральный университет в честь 215-летнего юбилея уже получал в дар от Китайской народной республики памятник Конфуцию. Открытие монумента состоялось в 2020 году.
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