В сквере у «Татмедиа» отпраздновали Сабантуй в честь Роберта Миннуллина

Журнал «Сабантуй» провел праздник, посвященный 75-летию со дня рождения народного поэта Татарстана, журналиста Роберта Миннуллина. В мероприятии в сквере у здания «Татмедиа» приняли участие вдова поэта Клара ханум, дочь Тансылу Сабирова, внуки, друзья, коллеги и почитатели его творчества.

«Роберт абый — выдающаяся личность, внесшая огромный вклад в татарскую литературу, татарскую журналистику. Мы впервые проводим Сабантуй, посвященный его творчеству. Надеюсь, это станет традицией, и такие праздники будут проходить и в дальнейшем», — сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Тансылу Сабирова напомнила, что Роберт Миннуллин сделал многое для становления журнала «Сабантуй» и развития татарской детской литературы. «Папа был бессменным редактором, руководителем журнала „Сабантуй“. До последних дней своей жизни он не переставал писать и творить для детей. Хотя сегодня часто слышим о невостребованности татарского языка, татарской литературы, проведение таких праздников, их популярность говорят об обратном», — сказала она.

«Когда в 90-х годах в обществе начались перемены, Роберт абый много думал о смене названия газеты „Яшь ленинчы“, искал варианты, советовался с читателями. В результате издание обрело новое название „Сабантуй“, которое используется вот уже более 30 лет. „Сабантуй“ теперь не газета, а журнал. Желаем изданию больших успехов в будущем!» — поздравил участников мероприятия брат поэта, директор Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Ким Миннуллин.

Гостям праздника был представлен августовский номер журнала «Сабантуй», посвященный творчеству Роберта Миннуллина. В него вошли материалы о жизни и творчестве автора, фотографии из семейного альбома, а также игры по его произведениям.

Редакция также наградила победителей флешмоба #Миңнуллинукыйм, объявленного в соцсети «ВКонтакте». Участники конкурса присылали видеозаписи с чтением любимых стихов Роберта Миннуллина.

Песни на стихи народного поэта прозвучали на празднике в исполнении популярной певицы Дили Нигматуллиной, группы «Батыр егетләр», детского коллектива «СалаваТик»и. Зрители подпевали любимым хитам «Әни кирәк», «Яратыгыз!» и другим. Также дети участвовали в традиционных играх Сабантуя и лотерее.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»