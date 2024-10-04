Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В сквере у Северного вокзала в Казани высадят 1,8 тысячи деревьев и кустарников
В сквере у Северного вокзала Казани продолжаются работы по озеленению. До конца месяца здесь высадят свыше 200 деревьев и порядка 1,6 тысячи кустарников, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
В рамках благоустройства первой очереди на территории общественного пространства уже посеян и взошел газон. А в октябре здесь посадят рябины, клены, вишни, черемухи, кедры, липы, тополя и другие саженцы. Озеленение будет выполнять не только декоративную, но и защитную функцию, став своеобразным барьером между дорогой и сквером.
«А сажают их осенью, так как это благоприятное для работ время. Сейчас у растений заканчивается сокодвижение и они смогут хорошо адаптироваться к условиям предстоящей зимы», — объяснили в телеграм-канале комитета.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»