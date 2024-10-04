В сквере у Северного вокзала в Казани высадят 1,8 тысячи деревьев и кустарников

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В сквере у Северного вокзала Казани продолжаются работы по озеленению. До конца месяца здесь высадят свыше 200 деревьев и порядка 1,6 тысячи кустарников, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

В рамках благоустройства первой очереди на территории общественного пространства уже посеян и взошел газон. А в октябре здесь посадят рябины, клены, вишни, черемухи, кедры, липы, тополя и другие саженцы. Озеленение будет выполнять не только декоративную, но и защитную функцию, став своеобразным барьером между дорогой и сквером.

«А сажают их осенью, так как это благоприятное для работ время. Сейчас у растений заканчивается сокодвижение и они смогут хорошо адаптироваться к условиям предстоящей зимы», — объяснили в телеграм-канале комитета.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.