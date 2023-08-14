В сквере Славы после капремонта заработал фонтан с подсветкой и красной звездой

В Казани после капитального ремонта открылся фонтан в сквере Славы на ул. Зорге. Об этом сообщает городской Комитет внешнего благоустройства.

Рабочие обновили красную звезду, венчающую фонтан, сделали гидроизоляцию, облицевали дно керамогранитом, а снаружи уложили гранитную плитку.

«Фонтан здесь нуждался в капитальном ремонте и несколько лет служил статичным декоративным объектом. Специалисты полностью заменили все механизмы, что позволило его, наконец, запустить», — говорится в телеграм-канале комитета.

Фонтан 12-струйный, установлено столько же светильников. По ночам благодаря подсветке вода будет переливаться разными цветами.