В сквере Школьников в Казани высыхает озеро из-за устаревшего насоса

В казанском сквере Школьников по ул.Меридианная высыхает озеро. Как пояснили власти города, это связано с тем, что пока нет средств на реконструкцию соответствующего оборудования.

«К сожалению, сейчас подкачка воды в озеро не производится, насосное оборудование вышло из строя и списано», – сообщили представители мэрии со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.

Сам сквер при этом стараются поддерживать в нормальном состоянии – по данным городской администрации, на прилегающей территории сквера к озеру регулярно убирают мусор, ухаживают за растениями «в пределах выделенных финансовых средств».

Также в мэрии напомнили, что казанцы могут проголосовать за этот сквер – до 31 мая продолжается выбор объектов, которые будут благоустроены в будущем году в приоритетном порядке. Отдать голос за общественные пространства можно будет на сайте и в приложении «Услуги РТ», а также на портале. Принять участие в голосовании могут все жители республики, достигшие 14 лет.

Напомним, сквер Школьников в Ново-Савиновском районе Казани появился в 2016 году.