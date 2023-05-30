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В сквере Школьников в Казани высыхает озеро из-за устаревшего насоса
В казанском сквере Школьников по ул.Меридианная высыхает озеро. Как пояснили власти города, это связано с тем, что пока нет средств на реконструкцию соответствующего оборудования.
«К сожалению, сейчас подкачка воды в озеро не производится, насосное оборудование вышло из строя и списано», – сообщили представители мэрии со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.
Сам сквер при этом стараются поддерживать в нормальном состоянии – по данным городской администрации, на прилегающей территории сквера к озеру регулярно убирают мусор, ухаживают за растениями «в пределах выделенных финансовых средств».
Также в мэрии напомнили, что казанцы могут проголосовать за этот сквер – до 31 мая продолжается выбор объектов, которые будут благоустроены в будущем году в приоритетном порядке. Отдать голос за общественные пространства можно будет на сайте и в приложении «Услуги РТ», а также на портале. Принять участие в голосовании могут все жители республики, достигшие 14 лет.
Напомним, сквер Школьников в Ново-Савиновском районе Казани появился в 2016 году.
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