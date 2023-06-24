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В казанском сквере Аксенова стартуют бесплатные кинопоказы
В сквере им.Аксенова в Казани стартуют бесплатныекиносеансы. Увидеть короткометражки и фильмы под открытым небом смогут все желающие, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.
Первый сеанс состоится 28 июня в 20.30. Зрителям покажет душевную комедию «Батя» о методах воспитания в 90-е годы. А 12 июля в это же время можно будет посмотреть документальный фильм «История камчатского сноубордиста» о популяризации экстримального вида спорта на Камчатке.
26 июля детей и всех любителей анимации порадуют показом волшебного мультфильма «Колдуй отсюда». Начало также в 20.30.
Для более комфортного просмотра организаторы советуют казанцам брать с собой пледы.
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