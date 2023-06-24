news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 24 июня 2023 05:00

В казанском сквере Аксенова стартуют бесплатные кинопоказы

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В сквере им.Аксенова в Казани стартуют бесплатныекиносеансы. Увидеть короткометражки и фильмы под открытым небом смогут все желающие, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Первый сеанс состоится 28 июня в 20.30. Зрителям покажет душевную комедию «Батя» о методах воспитания в 90-е годы. А 12 июля в это же время можно будет посмотреть документальный фильм «История камчатского сноубордиста» о популяризации экстримального вида спорта на Камчатке.

26 июля детей и всех любителей анимации порадуют показом волшебного мультфильма «Колдуй отсюда». Начало также в 20.30.

Для более комфортного просмотра организаторы советуют казанцам брать с собой пледы.

#кинопоказ #Казань #дирекция парков и скверов #летний сезон
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное