В казанском сквере Аксенова стартуют бесплатные кинопоказы

В сквере им.Аксенова в Казани стартуют бесплатныекиносеансы. Увидеть короткометражки и фильмы под открытым небом смогут все желающие, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Первый сеанс состоится 28 июня в 20.30. Зрителям покажет душевную комедию «Батя» о методах воспитания в 90-е годы. А 12 июля в это же время можно будет посмотреть документальный фильм «История камчатского сноубордиста» о популяризации экстримального вида спорта на Камчатке.

26 июля детей и всех любителей анимации порадуют показом волшебного мультфильма «Колдуй отсюда». Начало также в 20.30.

Для более комфортного просмотра организаторы советуют казанцам брать с собой пледы.