В сквере филармонии в Казани установили 16-метровую елку – видео

В Казани в сквере татарской государственной филармонии им.Габдуллы Тукая установили елку высокой 16 метров. Сегодня на нее уже повесили первое украшение, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

В прошлом году здесь также была установлена елка, а главную аллею сквера украшали светящиеся арки.

Работа по установке главной елки в Казани практически завершена – закончился монтаж мультимедийного экрана, саму елку уже окружает «светящийся купол» из 1280 лампочек.

Как сообщал «Татар-информ», установка главной новогодней елки перед «Чашей» обойдется Казани в 14,8 млн рублей. Власти города, однако, подчеркивали, что город будет украшен силами муниципальных предприятий без затрат бюджетных средств.