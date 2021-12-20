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Ру Тат
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Здоровье
20 декабря 2021  09:32

В «скорой» Челнов резко выросло количество вызовов к детям

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В скорой помощи Набережных Челнов выросло количество вызовов к детям. В инфекционную больницу и Камский детский медицинский центр только за минувшее воскресенье госпитализировано более 50 детей. Об этом пишут «Челнинские известия».

Юных пациентов беспокоит высокая температура, сильный кашель и плохое самочувствие. Медикам теперь необходимо провести обследование и поставить диагнозы.

В общей сложности за минувшее дежурство выполнено свыше 600 вызовов. Два месяца назад их количество превышало 750 в сутки. По статистике, нормой считается от 300 обращений.

#Набережные Челны
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