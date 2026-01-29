В школы Лисичанска и Рубежного поступила учебная литература из Татарстана

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Республика Татарстан передала учебную литературу в образовательные учреждения подшефных городов Луганской Народной Республики – Лисичанска и Рубежного. В школы поступили комплекты изданий для всех уровней обучения – от начальной школы до выпускных классов, включая материалы для углубленного изучения предметов.

Заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков посетил Рубежанскую среднюю общеобразовательную школу №2. Вместе с директором школы Ириной Дубовик он ознакомился с учебной литературой, поставленной из Татарстана.

Ирина Дубовик отметила, что новая литература стала важным подспорьем для школы.

«Мы получили большой комплект учебной и вспомогательной литературы по всем предметам. Учебники очень качественные, многие из них переизданы и дополнены актуальными материалами. Особенно важно, что в поставке есть профильные учебники – для нас это серьезная поддержка, поскольку мы развиваем профильное обучение и хотим, чтобы дети могли углубленно изучать выбранные предметы», – рассказала она.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

По словам Дубовик, новые учебники удобны для учеников и помогают выстроить системную работу с материалом.

«Учебники хорошо структурированы: в конце каждой темы есть основные понятия, формулы и определения. Это облегчает повторение и помогает детям лучше усваивать материал», – отметила директор школы.

Литература охватывает все ступени обучения – от начальной школы до выпускников, а также включает дополнительную профильную базу, добавила она.

«Мы искренне благодарны Республике Татарстан и всем людям, которые неравнодушны к нашим проблемам и помогают выстраивать полноценный образовательный процесс. Это вклад в будущее наших детей и их конкурентоспособность», – подчеркнула директор школы.