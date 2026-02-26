news_header_top
Общество 26 февраля 2026 12:13

В школьных столовых Татарстана начнут использовать искусственный интеллект

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В школах Татарстана планируют внедрить систему «Умная столовая», которая позволит полностью автоматизировать процесс оплаты питания в зонах самообслуживания. Программно-аппаратный комплекс работает на базе технологий искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Принцип работы системы прост: ученик ставит поднос с едой в специальный киоск, где система видеоаналитики автоматически распознает все блюда. Список позиций моментально выводится на экран, после чего школьнику остается лишь приложить карту для оплаты. Весь процесс занимает от 5 до 15 секунд.

Технология, созданная совместно с образовательной платформой «Обр.Карта», базируется на современных методах видеоаналитики, которые уже доказали свою эффективность.

Ожидается, что внедрение ИИ в школьный общепит позволит значительно сократить очереди и повысить скорость обслуживания без привлечения дополнительного персонала. Первые «умные столовые» могут появиться в некоторых казанских школах уже со следующего учебного года.

