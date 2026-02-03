news_header_top
Общество 3 февраля 2026 13:27

В школьных этапах Всероссийских олимпиад поучаствовали почти 630 тыс. ребят из Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В школьных этапах Всероссийских олимпиад в этом учебной году поучаствовали почти 630 тыс. учащихся из Татарстана. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Сейчас стартовали региональные этапы», – сказал он.

В прошлом году школьники республики на Всероссийских Олимпиадах получили 265 дипломов по 24 предметам. Татарстан вошел в пятерку лидеров по количеству победителей и призеров, добавил Хадиуллин.

