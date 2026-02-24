Труженица тыла из РТ Зулхабира Шакировна празднует 95-летие

Труженица тыла из Камско-Устьинского района Татарстана Шакирова Зулхабира Шакировна отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Шакирова Зулхабира Шакировна родилась в 1931 году в деревне Малые Карамалы Камско-Устьинского района. Начальное образование получила в деревне, потом пошла в соседнюю деревню. По окончании пяти классов ей пришлось бросить учебу. Год находилась дома. Вместо того, чтобы учиться в седьмом классе, начала работать в колхозе на овцеводческой ферме, где было около сотни овец. Работала со старшими сестрами, а летом все трудились в огороде колхоза», – рассказали в пресс-службе.

Зулхабира Шакировна хотела учиться. В 1948 году поступила в шестой класс. Училась с детьми, которые на четыре-пять лет были младше.

С войны вернулись в деревню трое мужчин, которые учили детей географии, истории, немецкому языку. Зулхабира Шакировна успешно окончила 10 классов, без конкурса поступила в Казанское педучилище. Во время учебы на втором курсе на полставки работала уборщицей. Затем приехала в деревню и устроилась в Большекляринскую среднюю школу старшим пионервожатым. Очень любила свою работу, которая включала в себя проведение сборов, постановку концертов, постановку спектаклей с коллегами.

Вышла замуж и поступила на заочное отделение филологического факультета Елабужского пединститута. Начала работать учителем татарского языка и татарской литературы. Вышла на пенсию.

Шакирова награждена медалью «Ветеран труда», медалью 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2007 году отмечена знаком «Человек с золотым сердцем». Кроме того, ветеран получила благодарственное письмо администрации Камско-Устьинского муниципального района Татарстана.