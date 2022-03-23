Управление образования Челнов проверило «индекс несъедаемости» обедов в школьной столовой

В школьных столовых Набережных Челнов проверяют качество организации питания. Начальник Управления образования города Рустем Хузин посетил столовую школы №18 с углубленным изучением отдельных предметов и оценил ее работу. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Школьная столовая учебного учреждения за одну перемену принимает более 200 детей. В день посещения меню включало рыбный суп, хлеб, печенье и компот.

«Один из основных показателей, который мы четко отслеживаем — это индекс несъедаемости. В этой школе процент несъедаемости низкий и составляет порядка 3%», — отметил Рустем Хузин.

Сотрудники столовой ежедневно готовят пищу для 430 детей начальных классов и 400 старшеклассников. «Они не готовят один раз с утра на весь день. Они накрывают только на то количество, которое придет в перемену, это приблизительно 220 детей. То есть они успевают приготовить, накормить детей, собрать посуду, помыть ее и снова приготовить», — пояснил Рустем Хузин.

По словам заведующей столовой Евгении Атюнькиной, готовить для детей — ответственная задача.

«Дети, естественно, едят то, чем их кормят в семье. К примеру, если родители запеканки не готовят, то дети ее не едят в столовой. Макароны с котлетами или с сосисками — любимое блюдо учащихся и младших, и старших классов», — рассказала заведующая.

В школе также осуществляется родительский контроль питания. Родители могут попробовать блюда, проверить качество пищи, соответствие меню и санитарное состояние столовой. В работу принимаются абсолютно все предложения.

«Например, родители пишут в журнале, что нужно обратить внимание на культуру поведения в столовой. Или отмечают, что хорошо, что появилась новая посуда. Подчеркну, что если есть вопросы замечания по организации питания, можно обратиться в администрацию школы или к нам, в Управление образования, по телефону 8 (8552) 30-55-60. Мы вместе с вами выедем в школу и посмотрим процесс организации», — добавил Хузин.