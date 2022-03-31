В Школьной футбольной лиге Челнов появились шесть женских команд

В футбольной лиге этого года в Набережных Челнах будут участвовать представители 32 школ, в том числе шесть женских команд. Общее количество участников — 384. Сегодня проходит жеребьевка заявившихся команд, рассказал на пресс-конференции глава филиала Пенсионного фонда РФ в Набережных Челнах, депутат городского совета, президент Школьной футбольной лиги Эдуард Фаттахов.

«Будет интересно понаблюдать, что у нас из этого получится. Все участники сезона получат персональные призы. Призы для команды-победителя пока держим в тайне», — сказал он.

В прошлом году перед победителями ШФЛ стоял выбор: футбольное поле для школы или реконструкция спортзала. Ребята из гимназии №77 выбрали капремонт спортивного зала. «На сегодняшний день это один из лучших спортзалов в городе», — добавил Фаттахов.

По его словам, опыт Набережных Челнов уникален и по организации школьной футбольной лиги выходит за пределы города. «Наш опыт тиражируется, в этом году расширилась география проекта. И победители соревнований будут защищать честь Автограда в столице Республики Татарстан», — отметил докладчик.

По словам спикера, Школьная футбольная лига в Набережных Челнах существует уже семь лет, за это время через нее прошли более 4 тыс. школьников. Главная цель реализации этого проекта — проведение соревнований среди учеников, повышение их спортивного уровня, а также развитие материально-технической базы школ.

«Школьная футбольная лига проводится на новом, высоком уровне, — добавил начальник управления физической культуры и спорта Роман Насрединов. — Матчи судят профессиональные судьи, каждый год в городе строятся несколько стадионов на территориях школ с искусственным покрытием».