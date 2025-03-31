В Сколково стартовала фотовыставка из Татарстана, посвященная деменции

В Технопарке Сколково состоялось открытие фотовыставки «Линии жизни» из Татарстана, посвященной проблеме деменции и болезни Альцгеймера.

Экспозиция включает 34 портретные фотографии, выполненные фотографом Артемом Моховым. Работы рассказывают о личности людей, их жизненной истории, профессиональных достижениях, подчеркивая красоту каждого человека, вне зависимости от наличия заболевания.

В рамках работы выставки запланировано проведение трех лекций. Первую лекцию, под названием «Вся правда о деменции», уже провела доктор медицинских наук и руководитель Республиканского центра когнитивных расстройств при МКДЦ Казани Юлия Житкова.

Фото: Сюмбель Таишева

«Мы очень надеемся, что каждый посетитель получит для себя какую-то полезную информацию, которая поможет в профилактике, либо в ранней диагностике симптомов заболевания и, в конечном счете, улучшению качества жизни здоровых людей, уже заболевших или ухаживающих за больными», – отметила Юлия Житкова.

В дальнейшем состоятся лекции: 9 апреля – «Профилактика деменции: что в наших силах?» от врача-невролога Армине Гаспарян, и 25 апреля – «Взаимодействие с пациентом с деменцией. Правовые вопросы» от Юлии Житковой.

Ранее выставка демонстрировалась в Галерее современного искусства ГМИИ РТ, в Центре культурного развития «Созвездие» в Елабуге и в Набережночелнинском татарском драматическом театре.