В Сколково пройдет фотовыставка из Татарстана о деменции

В понедельник, 31 марта, в технопарке «Сколково» состоится открытие выставки «Линии жизни», посвященной деменции. Это совместный проект МКДЦ и Государственного музея изобразительных искусств РТ. Экспозиция включает 34 портретные фотографии.

Выставка впервые прошла в Галерее современного искусства ГМИИ РТ с августа по ноябрь 2024 года. Затем она переехала в Центр культурного развития «Созвездие» в Елабуге, где экспонировалась с декабря по январь 2025 года, а позже — в Набережночелнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова с января по март 2025 года.

Во время проведения фотовыставки планируется проведение трех лекций:

31 марта – «Вся правда о деменции»;

9 апреля – «Профилактика деменции: что в наших силах?»;

25 апреля – «Взаимодействие с пациентом с деменцией. Правовые вопросы в связи с деменцией».

«К организации данной фотовыставки нас мотивировали две необходимости: во-первых, потребность в улучшении осведомленности и понимания деменции на всех уровнях общества. Во-вторых, необходимость поддержки родственников больных деменцией. К сожалению, болезнь меняет личность человека, и его близким больно это осознавать. Искусство фотографии позволяет сохранить добрую память о людях, которые нам дороги, показать их характеры, личностные стороны. Выставка снабжена фактами о деменции. Мы очень надеемся, что каждый посетитель получит для себя какую-то полезную информацию, которая поможет в профилактике и в конечном счете улучшению качества жизни здоровых людей, уже заболевших или ухаживающих за больными», – рассказала главный внештатный специалист по неврологии Управления здравоохранения Казани Юлия Житкова.

Фотовыставка будет открыта для бесплатного посещения до 30 апреля этого года.