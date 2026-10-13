В школе Высокогорского района РТ почтили память погибшего в Крынках морпеха

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Учхозкой школе Высокогорского района Татарстана сегодня открыли «парту героя» в честь погибшего участника специальной военной операции Александра Шулаева. Мероприятие организовало региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» в рамках партийного проекта «Новая школа», сообщает пресс-служба ТРО «ЕР».

Почтить память бойца пришли его родители Николай и Лидия Шулаевы, другие родственники, педагоги и учащиеся школы. Депутат Государственного Совета РТ и руководитель МГЕР РТ Руслан Шигабуддинов заявил, что открытие «парт героев» – это дань памяти, уважения и признания мужества павших военнослужащих.

«Устанавливая „парту героя“, мы берем на себя обязательство беречь память о нашем земляке. Для его семьи важно знать, что о нем помнят, что его имя звучит в школе, а учителя передают его историю детям. Спасибо родным и педагогам, которые помогают сохранить эту связь между поколениями», – заметил активист.

Александр Шулаев родился 4 февраля 1994 года в поселке Дачное Высокогорского района РТ. Здесь вырос, окончил Учхозскую школу. Обучение продолжил в профессиональном училище №68, где получил специальность автослесаря. В 2012–2013 годах проходил срочную службу, после чего по контракту служил в Севастополе, участвовал в военной операции в Сирии.

С 2022 года Шулаев участвовал в специальной военной операции в должности старшего стрелка отделения морской пехоты. Он погиб в ходе боев за расположенный на левом берегу Днепра населенный пункт Крынки Херсонской области 2 января 2024 года. Военнослужащий при жизни был отмечен множеством наград. Указом Президента РФ Владимира Путина он посмертно удостоен ордена Мужества.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Его отличала смелость отстаивать свои убеждения. Эта смелость сопровождала его всю жизнь. Она помогла ему выбрать профессию военного, достигать целей, которые он ставил перед собой как военный, и, естественно, совершать геройские поступки», – заявила классный руководитель Александра Шулаева Любовь Штро.

Директор школы Нияз Мияссаров в свою очередь выразил уверенность, что память о погибших героях всегда живет в сердцах и делах высокогорцев.

Открыла «парту героя» мать морпеха – Лидия Шулаева. Родственники бойца поблагодарили коллектив школы и учеников, а также организаторов акции «Парта героя» за работу по сохранению памяти.

После этого участники церемонии почтили память гвардии сержанта Александра Шулаева минутой молчания и возложили цветы.

В Высокогорском районе сегодня появилась еще одна «парта героя». Ее установили в Березкинской школе в честь выпускника учебного заведения – участника специальной военной операции Аделя Авхадиева.

Образовательный проект «Парта героя» инициировала партия «Единая Россия» в рамках партпроекта «Новая школа». На каждой парте размещена информация о военнослужащем, который имел непосредственное отношение к школе, его фотография, биография и описание боевого пути.