В школе в Самарской области обвалился потолок – пострадали три человека

В поселке Нагорный Самарской области плиты навесного потолка обрушились на троих учениц местной школы, после чего их госпитализировали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о частичном обрушении потолка в одной из школ поселка Нагорный. Инцидент произошел в женском туалете.

«Произошло падение плитки подвесного потолка, три девочки были доставлены в больницу Середавина», – рассказал собеседник агентства. Двум пострадавшим девочкам 14 лет, еще одной – 13.

Прокуратура Самарской области заявила, что по данному инциденту начата проверка.