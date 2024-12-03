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В школе в Самарской области обвалился потолок – пострадали три человека
В поселке Нагорный Самарской области плиты навесного потолка обрушились на троих учениц местной школы, после чего их госпитализировали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о частичном обрушении потолка в одной из школ поселка Нагорный. Инцидент произошел в женском туалете.
«Произошло падение плитки подвесного потолка, три девочки были доставлены в больницу Середавина», – рассказал собеседник агентства. Двум пострадавшим девочкам 14 лет, еще одной – 13.
Прокуратура Самарской области заявила, что по данному инциденту начата проверка.
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