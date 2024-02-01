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В школе Пестречинского района нашли ряд нарушений санитарных норм
На профилактическом визите Управление Роспотребнадзора по Татарстану обнаружило множество нарушений санитарных норм в Богородской средней общеобразовательной школе Пестречинского района. Об этом «Татар-информу» рассказали в ведомстве.
«Выявлены нарушения, касающиеся оснащения пищеблока производственным оборудованием, неудовлетворительного санитарно-технического состояния помещений пищеблока, ведения документации пищеблока и организации производственного контроля на пищеблоке», – объяснили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
Также в школе не соблюдали норму площади на одного школьника в учебных кабинетах, в обеденном зале, в гардеробе, в рекреациях и туалетных комнатах для мальчиков и девочек.
Роспотребнадзор подал исковое заявление в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Ответчиком в суде выступит Богородская СОШ, а в качестве соответчика представлен Исполнительный комитет Пестречинского района.
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