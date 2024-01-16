В школе Нижнекамского района прошел турнир по волейболу в память о бойце СВО

В Сухаревской средней школе Нижнекамского района Татарстана открыли стенд, посвященный Ивану Калашникову и Алексею Концову, которые погибли в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом пишет «НТР 24».

На церемонию пришли родные, друзья и односельчане погибших военнослужащих. Решение увековечить память Ивана и Алексея в стенах школы не случайно — здесь оба татарстанца провели школьные годы.

«Что бы ни случилось, где бы ни нужна была помощь, эти ребята всегда были впереди», — подчеркнула председатель комитета солдатских матерей района Татьяна Абрамова.

Мать Калашникова рассказала, что Иван был старшим ребенком в семье, и когда глава семейства уезжал в рейс, мальчик был за главного. С детства разговаривали с ним на равных, учили быть справедливым.

«Гордимся мы, что он встал на защиту в тот день, что мы живем под мирным небом», — сказала Татьяна Жеверднякова.

37-летний житель Сухарево Алексей Концов был разведчиком и всегда находился на передовой. Отец заявил, что он гордится смелостью своего сына, и поблагодарил односельчан за то, что они не забывают солдат.

После открытия мемориала в честь Ивана Калашникова в школе прошел турнир по волейболу. В марте планируют провести турнир по биатлону, который посвятят памяти Алексея Концова.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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