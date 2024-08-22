В школе Казани запустят проект по подготовке кадров для авиастроительной отрасли

В школе №10 Приволжского района столицы Татарстана 1 сентября стартует проект по подготовке кадров для авиастроительной отрасли. Об этом сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов на августовской педконференции.

«Школьникам предлагают освоить профессии оператора станков, числового программного управления на базе Казанского авиационно-технического колледжа имени Дементьева», — рассказал спикер.

По словам Ризванова, в школе откроются два десятых авиационных класса. После окончания обучения выпускники получат не только аттестат, но и квалификацию оператора. «Это гарантирует им трудоустройство и поступление в КАИ», — отметил он.

Начальник Управления образования подчеркнул, что предпрофессиональная подготовка и профобучение старшеклассников — требование времени.