В школе искусств Лисичанска торжественно отметили 315-летие города

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В подшефном Татарстану Лисичанске прошло торжественное мероприятие, посвященное 315-летию города и 82-й годовщине его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие ветераны, представители городской администрации и вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин.

Праздник прошел в детской школе искусств, восстановленной силами Татарстана; здесь открылись выставка работ воспитанников, экспозиция военных артефактов и прошел показ документального фильма о памятниках города и его знаменитых земляках.

«Сегодня мы представили предметы, найденные на лисичанской земле – от Приволья до Белой Горы. Это и элементы солдатского быта, и каски, и оружие, которое когда-то несло смерть, но стало частью памяти и победы. Для нас важно, чтобы люди помнили: 2 сентября – это не только день города, но прежде всего день освобождения Лисичанска в 1943 году», – отметил руководитель военно-исторического клуба имени 209-й стрелковой дивизии Дмитрий Думчий.

«В честь годовщины освобождения и 315-летия основания города мы подготовили выставку художественных работ, праздничный концерт и документальный фильм. В нем показаны памятники Лисичанска и наши прославленные земляки. Для воспитанников это не только творческая практика, но и часть живой истории», – подчеркнула начальник отдела культуры администрации города Марина Сычева.