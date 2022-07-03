В школе-интернате «Надежда» в Нижнекамске создадут комфортные условия для особенных детей

В школе-интернате «Надежда» в Нижнекамске создадут комфортные условия для детей с инвалидностью. Учебное учреждение вошло в программу капитального ремонта школ на 2022 год.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ, в этом году будут отремонтированы два здания учебного учреждения. «Это очень важный объект со специфическим оснащением. Ремонт обойдется в 147,5 млн рублей. На сегодняшний день работы выполнены на 58%», — уточнила пресс-секретарь администрации Яна Енькова.

С этого года началась реализация новой федеральной программы капитального ремонта школ, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным.

В Нижнекамске, помимо «Надежды», будут капитально обновлены школа №26 на проспекте Шинников, учебное учреждение №28 на улице Мира, а также школы в селах Кармалы, Верхние Челны и поселке Красный Ключ. На ремонт образовательных организаций направлено 540 млн рублей.