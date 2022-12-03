На школе в Челнах появилась памятная табличка, посвященная участнику СВО

В набережночелнинской школе №27 увековечили память бойца, который принял участие в специальной военной операции. На фасаде школы установлена памятная табличка Андрею Яранцеву. Он окончил школу в 1996 году, его помнят все учителя, а ученики уважают его подвиг. Кадры появились в телеграм-канале мэрии Автограда.

Андрей Яранцев служил в горячих точках в Югославии, Чечне, участвовал в СВО на Украине. Награжден медалями Жукова, «За отвагу», «За ратную доблесть», государственными наградами Донецкой и Луганской народных республик и другими. Награжден Орденом мужества посмертно.

«Андрей Алексеевич является настоящим примером мужества, героизма. Он до конца был верен присяге, которую дал нашей стране», — обратилась к присутствующим замглавы Челнов Ирина Сагидуллина.

На мероприятии присутствовали также члены семьи героя — его мать, отец и брат. Имя Андрея Яранцева увековечено на мемориальном комплексе «Родина-мать».