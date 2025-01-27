В школе Челнов появилась «Парта героя», посвященная участнику СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В школе №46 Набережных Челнов появилась «Парта героя». Она посвящена выпускнику образовательного учреждения Александру, погибшему в ходе специальной военной операции. На мероприятии были родные и близкие бойца, ученики и учителя школы.

Мать Александра Любовь Кирносенко рассказала, каким был ее сын. «Саша у меня был очень хорошим, очень добрым, отзывчивым. Он никогда не проходил мимо, если кому-то нужна была помощь», — заметила челнинка.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам жительницы Челнов, сын мечтал стать военным и служить в разведке. С малых лет интересовался этой тематикой и всё с интересом изучал.

«С 6-го класса энциклопедию стрелкового оружия знал всю наизусть. Он знал скорость полета пули, какое оружие и где выпущено — всё, он об этом знал досконально. Действительно, фильмы с ним смотреть было невозможно. Он комментировал каждое оружие: „А вот этого оружия в этом году не было“, „А вот это оружие было“», — рассказала мама бойца.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Детская мечта стать военным разведчиком сбылась через много лет. В сентябре 2022 года Александра призвали в ходе частичной мобилизации. Он попал в мотострелковую роту, но стал не обычным бойцом, а разведчиком. 21 марта 2024 года он вместе с боевыми товарищами отправился на задание. В районе Ясиноватой их атаковал дрон противника. Челнинец погиб от полученных осколочных ранений.

Александр был отмечен медалью Суворова «За боевые заслуги» и знаком «Военная разведка». Ордена Мужества оказался удостоен посмертно.

«Очень добрый был, патриот. Всем интересовался. Историей, военной техникой особенно. Проекты писал. Одним словом — настоящий герой», — поделилась воспоминаниями заместитель директора по воспитательной работе школы №46 Эльвира Турова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В память о выпускнике в его родной школе появилась именная парта — на ней фотографии Александра, небольшая его биография, а также сведения о специальной военной операции.

«Данная акция играет огромную роль в увековечивании памяти погибших военнослужащих, тем более выпускников данной школы, что такие же ребята, как сегодняшние ученики, встали на защиту Родины. Родина — это в первую очередь матери, Родина — это школа, Родина — это учителя», — заявил заместитель председателя Союза войск правопорядка РТ по городу Набережные Челны Дмитрий Чураков.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

И о таких героях, которые встали на защиту Родины, надо рассказывать, выразил уверенность Дмитрий Чураков. По его словам, так в детях усиливают чувство патриотизма.

Завершилось мероприятие возложение цветов к парте героя.