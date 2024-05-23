В школе Агрыза в память о бойце СВО открыли Парту Героя

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

В школе № 2 города Агрыза состоялось открытие Парты Героя в память о бойце спецоперации Александре Набиуллине, который погиб на передовой 6 декабря 2023 года, защищая Отечество. Они с напарником попали под обстрел вражеской артиллерии. Погибли оба. Прошло неполных четыре месяца, отделявших подписание контракта до гибели бойца Набиуллина.

Летом 2023 года он приехал домой и объявил родителям, что подписал контракт и отправляется в зону СВО.

«Я не смог отслужить в армии. Но сейчас наступило то время, что не могу не ехать, я должен быть там», — заявил он с порога.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

В зоне СВО Александр быстро нашел со всеми общий язык, стал правой рукой командира. Лидерские качества помогали решать разные боевые задачи. На вопросы, чем конкретно он занимается, всегда отвечал: «Это военная тайна».

В память о сыне у матери осталась награда — медаль «За воинскую доблесть». А теперь и в родной школе есть место, которое будет хранить добрую память о нем.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Участие в памятном митинге приняли близкие родственники героя. Его мама Татьяна отметила важность и значимость таких мероприятий для подрастающего поколения.

На мероприятии также присутствовали помощник главы Агрызского района — секретарь антитеррористической комиссии района Анастасия Халикова, начальник Управления образования Агрызского района Василя Сафиуллина, классный руководитель Ирина Никитина, координатор работы по сбору гуманитарной помощи участникам СВО Станислав Никитин, ученики школы и их педагоги.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Учеников призвали помнить о том, что в жизни всегда есть место подвигу. За каждой «Партой Героя» стоит судьба человека и личный пример мужества и героизма, на который может равняться молодёжь.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.