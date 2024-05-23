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В школе Агрыза в память о бойце СВО открыли Парту Героя
В школе № 2 города Агрыза состоялось открытие Парты Героя в память о бойце спецоперации Александре Набиуллине, который погиб на передовой 6 декабря 2023 года, защищая Отечество. Они с напарником попали под обстрел вражеской артиллерии. Погибли оба. Прошло неполных четыре месяца, отделявших подписание контракта до гибели бойца Набиуллина.
Летом 2023 года он приехал домой и объявил родителям, что подписал контракт и отправляется в зону СВО.
«Я не смог отслужить в армии. Но сейчас наступило то время, что не могу не ехать, я должен быть там», — заявил он с порога.
В зоне СВО Александр быстро нашел со всеми общий язык, стал правой рукой командира. Лидерские качества помогали решать разные боевые задачи. На вопросы, чем конкретно он занимается, всегда отвечал: «Это военная тайна».
В память о сыне у матери осталась награда — медаль «За воинскую доблесть». А теперь и в родной школе есть место, которое будет хранить добрую память о нем.
Участие в памятном митинге приняли близкие родственники героя. Его мама Татьяна отметила важность и значимость таких мероприятий для подрастающего поколения.
На мероприятии также присутствовали помощник главы Агрызского района — секретарь антитеррористической комиссии района Анастасия Халикова, начальник Управления образования Агрызского района Василя Сафиуллина, классный руководитель Ирина Никитина, координатор работы по сбору гуманитарной помощи участникам СВО Станислав Никитин, ученики школы и их педагоги.
Учеников призвали помнить о том, что в жизни всегда есть место подвигу. За каждой «Партой Героя» стоит судьба человека и личный пример мужества и героизма, на который может равняться молодёжь.
Материал подготовлен при участии Натальи Муфтахутдиновой
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