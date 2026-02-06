В школе №4 Лисичанска при поддержке Татарстана открыто направление 3D-моделирования

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков посетил школу №4 в Лисичанске, где пообщался с учениками и посмотрел, как проходят занятия по робототехнике и 3D-моделированию. В кабинете информатики школьники показали готовые работы и рассказали, над какими проектами сейчас работают.

Ранее школа №4 была восстановлена при поддержке Татарстана: проведены ремонтно-восстановительные работы, учреждение укомплектовано мебелью и оборудованием. Класс информатики стал базой для кружка робототехники, а по просьбе руководства школы республика предоставила расходные материалы для 3D-принтеров, что позволило открыть отдельное направление по 3D-моделированию.

На занятиях ребята осваивают моделирование и печать, работают над проектами в небольших группах и доводят модели до готового вида.

О том, как устроен процесс, рассказал ученик 10 класса школы №4 Тимур.

«Мы занимаемся 3D-моделированием на базе кабинета информатики вместе с преподавателем. Обычно нас в группе семь–восемь человек. Если что-то не получается или возникают вопросы, разбираемся вместе. Иногда смотрим обучающие ролики в интернете и по ним дорабатываем модели. Это непросто, но очень интересно. Сейчас у нас два 3D-принтера, и мы уже понимаем, как учитывать их особенности при печати», – сказал он.

По словам Тимура, за время работы ребята научились заранее выявлять ошибки и экономить материалы. Если что-то идет не так во время печати, модель может уйти в брак, и приходится начинать заново.

«Поэтому мы сначала печатаем небольшие пробные варианты, чтобы увидеть недочеты и не тратить много пластика. Если все получается, запускаем модель в большем размере. Сейчас у нас есть проект «Лица героев»: мы делаем бюсты известных людей – Путина, Ленина, Сталина, Жукова, Кутузова, Гагарина, Терешковой, сейчас печатается Пушкин. Также сделали 3D-модель снежного барса с крыльями – символ Татарстана. Нам дают свободу выбора и помогают, если возникают сложности», – рассказал ученик лисичанской школы.