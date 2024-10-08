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В школе №181 в Казани почтили память героя спецоперации Владислава Мариненко
В школе №181 в Казани почтили память героя СВО Владислава Мариненко, чье имя носит юнармейский отряд и патриотический клуб при данном образовательном учреждении.
Напомним, Мариненко вместе с другими бойцами татарстанского батальона «Алга» одним из первых участвовал в штурме позиций под Угледаром за селом Егоровка. В 2023-м он и несколько других солдат отдали жизнь за Родину, сообщает ГТРК Татарстан.
Владислава Мариненко наградили Орденом мужества посмертно.
По словам отца Мариненко – Юрия, его сын хорошо воевал, все ребята о нем только положительно отзывались.
Как добавил председатель содружества пограничников РТ Альберт Сулейманов, сначала Владислав Мариненко ушел служить в батальон «Дон», но позже вернулся. Спустя некоторое время военнослужащий вновь подписал контракт и начал службу в батальоне «Алга».
«Отличный парень, друг, пограничник», — отозвался о нем Сулейманов.
Отвагу и мужество Мариненко и других героев почтили минутой молчания, а потом зажгли несколько десятков фонариков в знак памяти о бойцах.
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