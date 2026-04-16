В школах Татарстана запустят кружки по ИИ с сентября этого года

Кружки по ИИ для учеников 5-7 классов запустят в школах Татарстана в новом учебном году. Об этом рассказал глава Минцифры РТ Илья Начвин на брифинге в Кабмине республики.

«С нового учебного года мы запустим ИИ-кружки в школах с инженерной направленностью. Предполагается, что будут участвовать 3,5 тыс. детей с пятого по седьмой классы ежегодно», – сообщил он.

По словам Начвина, упор сделают на практику: учащиеся пятых и шестых классов будут учиться работать с нейросетями, создавать тексты, презентации, изображения с их помощью. Семиклассники будут сами создавать ИИ-агентов на визуальном конструкторе.

Как сообщил «Татар-информу» первый замминистра образования и науки РТ Рамис Музипов, ИИ-кружки будут бесплатными.

«Чтобы грамотно и профессионально вести соответствующие кружки, нужно грамотно подготовить педагогические кадры. Сейчас разрабатывается программа повышения квалификации наших педагогов в объеме 72 часа», –рассказал Музипов на брифинге в Кабмине республики.

В разработке программы по повышению квалификации участвуют специалисты Казанского федерального университета, Университета Иннополис, Школы 21.

Повышать квалификацию 623 учителей информатики будут в августе этого года, а 39 лучших из них пройдут отбор, чтобы вести те самые ИИ-кружки для школьников.

«Это не курс "Что такое ИИ", а практика, как преподавать через реальные инструменты: ГигаЧат, Госпромт», – пояснил Начвин.