В школах Татарстана созданы 13 «Парт Героев» в память об участниках СВО

В Татарстане продолжается реализация проекта «Парты Героев» в память о жителях республики, погибших на полях специальной военной операции. Об этом на обсуждении публичных целей Минмолодежи РТ в Общественной палате РТ сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«В память о наших земляках, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, в школах республики оформляются особые парты. На них размещаются фотографии героев, информация об их жизненном пути и совершенных подвигах. На сегодняшний день в образовательных учреждениях республики открыто 13 таких памятных парт», – рассказал он.

Кроме того, в Татарстане продолжается реализация проекта «Диалоги с героями», направленного на популяризацию подвигов наших героических соотечественников – Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Георгиевских кавалеров, кавалеров Ордена Мужества, героев СВО.



В 2025 году было проведено порядка 500 мероприятий с общим охватом более 68 тыс. человек, добавил Кадыров.