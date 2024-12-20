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В школах Татарстана родителям напомнят о безопасности детей в праздники
В конце этого года в Татарстане будут проведены школьные собрания, на которых с родителями поговорят на тему здоровья и безопасности детей во время новогодних каникул. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассказал исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Рюхин.
«Уже через неделю начинаются самые длительные каникулы у наших ребят, нужно убедиться, что они пройдут хорошо и безопасно», – рассказал Андрей Рюхин.
Он отметил, что в планах на будущий год открытие большего количества детских школьных лагерей.
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