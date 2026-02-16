В школах Татарстана «Разговоры о важном» сегодня посвятили Мусе Джалилю

В школах Татарстана этот понедельник начался с произведений Мусы Джалиля. Занятия в рамках проекта «Разговоры о важном» посвятили судьбе и творчеству поэта-героя, имя которого стало символом мужества, любви к Родине и силы духа, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Тематический урок приурочили к 120-летию со дня рождения Муса Джалиль.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что Джалиль своим примером показал: в жизни всегда есть место подвигу. По ее словам, ценность его поступка заключалась не в ожидании благодарности, а в верности внутренним убеждениям и нравственным принципам, которые для него были выше личной безопасности и стремления к благополучию.

Цель занятия – познакомить школьников с жизнью и творчеством поэта, показать его многогранность: как талантливого литератора и как человека, проявившего стойкость и мужество в тяжелейших условиях военного плена.